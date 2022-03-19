Osmanlı saray yaşamında hayvanlar da sarayın bir parçası olarak görülüyordu.

Topkapı Sarayı Karaağalar koğuşunda, kediler rahat girip çıksın diye özel bir kedi kapısı dahi var.

Bugünlerde Topkapı Sarayı'nın kedisi Mülayim de tarihin en eski kedi kapılarından biri olan o kapıyı kullanıyor.

Sarayda kuşlar ve köpekler de bulunuyordu

Osmanlı döneminde hayvanlara merhamet ve sevgiyle yaklaşıldığı biliniyor. Saray yaşamında sadece kediler değil, kuşlar için de barınaklar hazırlandı. Saray duvarlarında bulunan özel kuş evlerine yiyecek ve su bırakılırdı.

Kuş evleri özellikle binaların güney cephelerine ve yükseklere yapılarak kuşların güven içinde konmaları sağlanıyordu.

Hayvan sevgisine minyatürlerde de rastlamak mümkün

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, sarayda misafir edilen hayvan hayvanların minyatürlere de konu olduğunu söylüyor:

"Minyatürlerde ve son dönem fotoğraflarda padişahların veya yaşam alanlarının yanında kedi ve köpeklerin çok sık gezindiklerini görmekteyiz. Saraylar nasıl ki özenilerek oluşturuluyorsa kuşlara da öyle özel binalar, kuş sarayları oluşturulmuştur."

Haber: Nurgül Dönmez