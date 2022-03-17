Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarma kanser hastasını karlı yollarda sırtında taşıdı
Bingöl'de yolu kar nedeniyle kapalı mezrada rahatsızlanan kanser hastası, jandarmanın sırtında taşıyarak ulaştırdığı helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Yeniyazı köyünün Yıldırım mezrasında 48 yaşındaki mide kanseri hastası Tezel'in ağrılarının artması üzerine, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Sağlık ekiplerinin yolu karla kapanan mezraya ulaşması mümkün olmayınca bölgeye askeri helikopter sevk edildi.
Mezraya helikopterle iniş yapan jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi personeli, karla kaplı arazide yürüyerek eve ulaştı.
Evinden alınan Tezel'i, bir süre yakını sırtında taşıdı. Daha sonra köylüye yardım eden jandarma personeli, hastayı helikoptere sırtında taşıyarak götürdü.
Tezel, helikopterle Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Bingöl Jandarma Genel Komutanlığı Kanser Kar Yağışı
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