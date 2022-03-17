Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.
Mudurnu-Akyazı kara yolunun kenarlarında karların erimeye başlamasıyla mor ve sarı çiğdemler yüzlerini göstermeye başladı.
Çiğdemlerin çiçek açtığı bölge, seyrine doyulmaz eşsiz bir manzara sunuyor.
[Fotoğraf: AA]
Endemik bitki türleri arasında yer alan çiğdemler, görüntüsü ve kokusuyla cezbediyor.
Vatandaşlar, rengarenk çiçeklerin sunduğu güzel görüntünün fotoğrafını çekerek anı ölümsüzleştiriyor.
Etiketler: Bolu
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