Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yarbaylığı döneminde komutasındaki 19. Tümen'e 1915 yılında ev sahipliği yapan Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Bigalı köyünde, yıllardır evleri süsleyen bayraklar yıpranmasına imkan vermeden muhtarın hassasiyeti sayesinde yenileniyor.

"Tarihe Saygı Projesi" kapsamında köydeki 70 evin duvarlarına 2006'da asılan Türk bayrakları o tarihten sonra hiç indirilmedi.

[Fotoğraf: AA]

Evlerin duvarlarının yanı sıra sokaklardaki aydınlatma direklerine de asılan Türk bayraklarına köy halkı gözü gibi bakıyor.

Ziyaretçilere adeta görsel şölen sunan bayraklar dolayısıyla "Bayraklı Köy" olarak da anılan Bigalı'nın sakinleri, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü olan 18 Mart'ı heyecanla bekliyor.

[Fotoğraf: AA]

"Bayrakları görünce duygulanıyorlar"

Köyün muhtarı Cevdet Barış, köyün restorasyonu sırasında her gün 200 askerin görev yaptığını söyledi.

O dönem evlere takılan Türk bayraklarını bir daha hiç indirmeme kararı aldıklarını anlatan Barış, "Muhtarlık olarak bayrakların bakımını üstlendik. Birkaç günde bir sokakları gezerek yıpranan bayrakları yenileriyle değiştiriyorum.Bayrakları görünce duygulanıyorlar. Bu durum bize de gurur veriyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Barış, köye gelen ziyaretçilerin bayraklara ilgi gösterdiğini söyledi.

"Atatürk Evi'ne de yoğun ilgi var"

Bigalı'nın ziyaretçilerden oluşan büyük kalabalıkları ağırladığını vurgulayan Barış, şöyle konuştu:

"Bayrakları Türkiye'nin her tarafından gönderiyorlar, biz de duvarlara asıyoruz. Ayrıca köyümüzde bulunan Atatürk Evi'ne de yoğun ilgi var. Atatürk buraya geldiğinde orası muhtarın eviymiş. Burada askerleriyle beraber 7 gün kalmış. Daha sonra ev müze oldu. Restorasyonun ardından insanların ilgisi daha da arttı. Köyümüz Atatürk Evi'nden dolayı sıkça ziyaret ediliyor. İnsanlar evi görmek için geliyor. Atatürk Evi olmasaydı köyümüz bu kadar ilgi görmezdi. Hatta restorasyon aşamasındayken bile çok ziyaretçi geldi."