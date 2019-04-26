"Serçeden başka kuş, Tömbüldek'ten başka yokuş tanımam."

Bucak Kaymakamlığı ve Belediyesinin bu sloganla düzenlediği "Tömbüldek Formula" yarışına, vatandaşlar tahtadan yapılan arabalarla katıldı.

Belediye çalışanlarının ürettiği tahta arabalarla düzenlenen yarışta, beşer kişiden oluşan gruplar 200 metrelik parkurda mücadele etti.

Başlama işareti sonrası ilk grupta yer alan Kaymakam Yalçın Sezgin, Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve Emniyet Müdürü Mustafa Erdener Bede kıyasıya yarıştı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı şenlikte, tekerleği kırılan tahta arabaları kullanan bazı yarışmacılar yarışı bırakmak zorunda kaldı. Kimi sürücüler de arabalarını ellerine alıp koşarak yarışı tamamlamaya çalıştı.

Belediye başkanı birinci oldu

Protokol üyelerinin yarıştığı grupta Belediye Başkanı Emrullah Ünal birinci oldu.

Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, ilçe halkının çocukluk anılarını canlandırmak istediklerini anlattı.

"Biz de bugünün büyükleri, dünün çocukları olarak, dün oynanan oyunları bugünün çocuklarına aktaralım istedik ve bugün burada böylesine güzel bir sebepten toplanmış olduk."

Yarışlarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA