Manisa'da ilkokul öğrencilerinin geri dönüşüm malzemeleriyle hazırladığı kıyafetlerden oluşan "Sıfır atık defilesi", davetlilerin beğenisini kazandı.

Demirci İcikler İlkokulu'nda bahar şenliği kapsamında, anaokulu ve ilkokulu öğrencileri dans gösterileri yaptı.

Daha sonra öğrenciler tarafından 3 ay süren çalışmanın sonucunda hazırlanan atık malzemelerden yapılan kıyafetler, davetlilerin beğenisine sunuldu.

Plastik tabak, bardak, şişe, gazete kağıtları, karton ve pipet gibi geri dönüşüm eşyalarından hazırlanan kıyafetlerin yer aldığı "Sıfır atık defilesi" büyük beğeni topladı.

İcikler İlkokulu Müdürü Ayşe Hocaoğlu yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi"ne destek olmak için bu defileyi hazırladıklarını belirterek, "Çocuklarımıza daha güzel ve temiz bir dünya bırakmak için bu kampanyaya olan ilgimiz artarak devam edecek. Hedefimiz sıfır atık projesini daha geliştirerek velilerimizi de işin için katmak. Bu şekilde okul, veli ve öğrenci bütünleşmesini sağlayacağız." dedi.

Sarıgöl'de anaokulu öğrencilerinin defilesi

Sarıgöl Çanakçı İlkokulu'nda da anaokulu öğrencileri, öğretmen Cemile Kavak öncülüğünde atık malzemelerden kıyafet yaptı.

Okulun bahar şenliğinde yaptıkları kıyafetleri defileyle sergileyen öğrenciler, izleyicilerden alkış aldı.

Anaokulu öğretmeni Cemile Kavak, doğada uzun süre kalabilen atıklardan nelerin yapılabileceğini göstermek ve farkındalık oluşturmak için bu etkilendiği düzenlediklerini belirterek, "Sıfır atık projesi kapsamında 16 öğrencimizle farkındalık oluşturmak için atıklardan giysiler yaptık." diye konuştu.

Kaynak: AA