Ormanların durumuyla ilgili güncel bilgi sağlayan "Küresel Orman İzleme" platformunun raporunda, 2018 yılında tropik bölgelerde neredeyse 12 milyon hektar orman arazisinin yok olduğu, bunun dakikada 30 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın yitirilmesi anlamına geldiği bilgisi yer aldı.

Geçen yıl Belçika büyüklüğünde balta girmemiş ormanlık alan yok oldu

Raporda, tahribatın özellikle bakir olarak nitelendirilen ormanlık alanlarda devam etmesinin en kaygı verici gelişme olduğu, geçen yıl Belçika büyüklüğünde balta girmemiş ormanlık alanın yok olduğu vurgulandı.

Biyo çeşitliliğin devamı için kritik öneme sahip bu alanlarda çok sayıda farklı canlı yaşıyor, bu alanların aynı zamanda karbondioksit deposu olarak önemli işleve sahip olduğu ifade ediliyor.

Tahribat oranında Brezilya en üst sırada

Geçen yıl 1,3 milyon hektar ormanın yok olduğu Brezilya'nın, tahribat oranında en üst sırada yer aldığı kaydedildi. Orman kaybına en fazla rastlanan ülkeler listesinde Brezilya'yı sırasıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Endonezya, Kolombiya ve Bolivya'nın takip etti.

Ormanlık alan kaybında en olumlu örneğin Endonezya olduğu ifade edildi. Ülkede orman tahribatı, hükümet desteğiyle uygulanan politikalar sayesinde yaklaşık yüzde 40 azaltıldı. Şirketlere yönelik hukuki yaptırımlar ve cezalar sayesinde Endonezya'da orman kaybının son 15 yılın en düşük seviyesinde gözlemlendiği aktarıldı.

Son yıllarda milyonlarca hektar orman yok oldu

Uzmanlar, 2018'in, rakamlar her ne kadar 2016 ve 2017'ye göre düşüş gösterse de 2001 yılından bu yana kayıt altına alınan veriler içinde en fazla tahribatın gözlendiği yıllardan biri olduğuna işaret ediyor.

Ticari ve tarımsal faaliyetler nedeniyle son yıllarda milyonlarca hektar orman yok oldu.

Özellikle 2016 yılında orman tahribatı zirve yaparken, son iki yıldaki olumlu gelişmelere rağmen uzmanlar geçen 20 yılda genel gidişatın olumsuz olduğu görüşünü taşıyor.

Uzmanlar her bir hektar orman kaybının, yerküreyi iklim değişikliği konusunda en kötü senaryoya daha da yaklaştırdığını vurguluyor.

Kaynak: AA