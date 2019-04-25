Mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibi sabah saatlerinde Süleymaniye Camii'ne gitti.

Ramazanın ilk günü "Ramazan sevgidir" yazacağı, sonrasında değişik yazıların yer alacağı belirtilen mahyanın 2 minare arasına yerleştirilmesi için çalışma yapıldı.

Mahya ustası Kahraman Yıldız, hazırladıkları mahyaları İstanbul'daki camilere asmaya başladıklarını söyledi.

Bu yıl ramazanın temasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ''infak'' olarak belirlendiğini, ay boyunca bu konunun işleneceğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

''Bu konu hakkında yazılar yazılacak ama ilk yazacağımız yazılar her yıl klasik yazılardır. 'Hoş Geldin 11 Ayın Sultanı', 'Oruç Tut Sıhhat Bul' gibi yazılar ilk sözlerimiz olacak ama her camide sözler farklı olacak. Dün mahya asma işine Eyüp Sultan'da başladık. Bugün Süleymaniye Camii'ndeyiz. Yarın Eminönü Yeni Camii'nde devam ederek İstanbul'daki 6 camiye mahya takma işlemini tamamlacağız. Ardından Edirne'de Selimiye Camii'ne, sonrasında da Bursa'da Ulu Camii'ye mahya asacağız. Mahya sanatı çok eski bir sanattır. Biz de bu geleceği sürdürmeye devam ediyoruz.''

İstanbul'da mahyalar ilk teravih namazıyla ışıklandırılacak.

Kaynak: AA