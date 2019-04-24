Yaşam
Hareketleriyle ilgi gören sevimli köpek
24 Nisan 2019 Çarşamba 16:35 - Son Güncelleme 24 Nisan 2019 Çarşamba 17:17
İstanbul Kadıköy'de tramvay yolu kenarında yatan bir sokak köpeği, hareketleriyle vatandaşların ilgi odağı oldu.
Bahariye caddesinde pozlar veren sokak köpeği, yoldan geçenler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
Yere uzanıp patileriyle yüzünü kapatan köpek dakikalarca öyle kaldı.
Sevimli köpek, çevresindekilerin ve çocukların ilgisine aldırış etmedi.
Kaynak: TRT Haber
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