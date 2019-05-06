Malatya'da bulunan ve jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan Tohma Kanyonu, şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Birinci derece sit alanı ilan edilen, bozulmayan tabiatıyla ziyaretçilerini etkileyen kanyon, eşsiz bir manzarada dinlenme imkanı sunarken, fotoğraf meraklıları için de vazgeçilmez yerlerden biri oluyor.

Somuncu Baba Külliyesi'ne yürüyüş mesafesindeki kanyon, ahşap köprüleri, mini doğal şelaleleri, su çarkları, yürüyüş alanları ve Tohma Çayı kıyısındaki çay bahçeleriyle ziyaretçilerine dinlenme imkanı sunuyor.

Yürüyüş yolları ve ahşap korkulukların yeteri kadar güvenlikli olmaması nedeniyle yaklaşık 6 yıldır bazı bölümleri kapalı olan kanyonda gerekli izinler alındıktan sonra, tadilat ve düzenleme çalışmaları yapılacak.

Kanyonun düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla daha çok yerli ve yabancı turisti ağırlaması hedefleniyor.

"Ziyaretçilerimiz kanyonda gezerek güzel vakit geçirecek"

Malatya Valisi Aydın Baruş, bazı bölümleri kapalı olan Tohma Kanyonu'nun yapılacak tadilat çalışmasıyla yeniden turizme kazandırılacağını söyledi.

"Burası tarihi, doğası, kültürü ve turizm olanaklarıyla gelecek vadeden bir ilçemiz. Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle turizme açılan kanyonda, eskimesi ve tadilat gerektirmesi nedeniyle bazı alanlar gezintiye kapatılmış. Burası çok güzel bir kanyon, şimdi biz valilik olarak kanyonun etrafında gerekli düzenlemeler yaparak yürüyüşe açacağız. Ziyaretçilerimiz, Somuncu Baba Külliyesi'ne yürüyüş mesafesindeki kanyonda gezerek güzel vakit geçirecek."

Vali Baruş, Malatya turizmi açısından Darende'nin çok önemli olduğundan bahsetti.

"Malatya turizmi maalesef şu ana kadar gerektiği şekilde dışarıya açılamamış. Geçtiğimiz yıl Malatya'yı 8 bin civarında yabancı turist ziyaret etmiş, bu çok az bir sayı. Levent Vadisi ve Malatya kültür varlıkları, Arapgir ve Darende ile ilimizi turizm destinasyonu haline getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da turizm seyahat acenteleriyle yakın çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah bunlardan olumlu neticeler alacağız."

"Malatya turizmi çok daha canlı hale gelecek"

Doğa sporları yapılan bir kent olmak istediklerini söyleyen Baruş, "Malatya doğa harikası yerlere sahip bir ilimiz. Levent Vadisi Kanyonu, Tohma Kanyonu, Günpınar Şelalesi'ni hepimiz biliyoruz. Bu kanyonlar, vatandaşlarımız tarafından gezebileceği, görebileceği ve bu doğal zenginliğe şahitlik edebilecekleri bir yer. Özellikle doğa sporları alanları olarak buraları kullanmak istiyoruz. Belirli bir plan çerçevesinde hareket ederek gerçekleştirdiğimiz takdirde gelecekte Malatya turizmi çok daha canlı hale gelecek" dedi.

Baruş, kentte konaklayan turist sayısını artırmak istediklerini vurgulayarak, şunları anlattı:

"Gelip, gezen ziyaretçiden ziyade konaklayan ziyaretçi sayısını artırmak istiyoruz. Darende yılda 500-600 bin ziyaretçi ağırlıyor. Bizim burada amacımız günübirlik değil de ziyaret süresinde konaklama da yaptırmak. Konaklama, yemek ve eğlence altyapılarını geliştirme ve daha iyi hale getirmek istiyoruz. Amacımız, ilimiz ve ilçemizin turizmden gerekli geliri elde edebilmesi."

Kaynak: AA