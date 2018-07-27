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Tiftik keçisi projeyle korunuyor

Siirt'te yürütülen "Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" ile tiftik keçilerinin gen kaynağının korunması, sayılarının ve verimlerinin artırılması amaçlanıyor.

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Tiftik keçisi projeyle korunuyor

Siirt'te "Renkli Tiftik Keçisi Irkının Halk Elinde Islahı Alt Projesi" ile geçen yıl tiftik keçilerinden elde edilen yavruların yüzde 30'u damızlık olarak seçildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü "Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi"nde yerli tiftik keçilerinin gen kaynağının korunması, sayılarının ve verimlerinin artırılması hedefleniyor.

Projede 5 bin 100 tiftik keçisi kayıtlı 

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, 2011 yılından bu yana uygulanan projede 5 bin 100 tiftik keçisinin kayıtlı bulunduğunu söyledi.

Projede bulunan keçilerden geçen yıl 3 bin 100 yavru alındığını belirten Demirhan, "Bu yavruların yüzde 30'u damızlık olarak seçildi. Burada hayvanların halk elinde verimlerini artırmak istiyoruz. Yetiştiricilerimize 40 lira anaç keçi ve oğlak desteği, 70 lira elit sürü desteği ve 200 lira damızlık koç ve teke desteği ödeniyor" dedi.

Demirhan, projenin kentin hayvan varlığının kurtarılması ve yerli gen kaynaklarının korunması adına önemli olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler: tiftik keçisi, tarım ve orman il müdürlüğü, Siirt, damızlık
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