Geleceğin teknoloji yıldızları gençlik kampında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı işbirliğiyle devam eden DeneYap Atölyeleri’nde Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak projeleri üretecek gençler yetişiyor.

DeneYap Atölyeleri’nde eğitim gören geleceğin teknoloji yıldızları, yaz dönemi boyunca Marmaracık Gençlik ve Eğitim Kampı’nda ağırlanıyor.

Hem eğitici hem eğlenceli faaliyetler

Kamp hem eğitici hem de eğlenceli faaliyetlerle dolu dolu geçiyor. Kampta tematik eğitimlerin yanı sıra bireysel ve takım oyunları, sınıf içi etkinlikler, seminerler; okçuluk, su sporları, tırmanma, voleybol, jimnastik ve daha birçok sosyal ve spor faaliyetleri düzenleniyor.

Gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durması ve bu alanda bilgilendirilmesi için Yeşilay Vakfı tarafından eğitimlerin düzenlendiği kampta İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları; sağlık, bilinçli ilaç kullanımı, ağız ve diş bakımı gibi eğitimler veriyor.

Gençlik Kampı’nda teknoloji üretimi konusunda katılanlara ilgi alanlarına göre ileri seviye eğitimler de veriliyor. Tüm bunların yanında gençlere teknoloji ile iç içe yaşarken teknoloji bağımlılığından nasıl uzak kalabileceklerine dair bilgilendirmeler de yapılıyor.

Doğaya uygun konaklama alanları

Marmaracık Gençlik ve Eğitim Kampı; 74 dönümlük arazi üzerine kurulu.

Kampta doğaya uygun 46 adet bungalov konaklama alanı, yemek ve eğitim salonu, personel ve idari ofis binaları, kamelyalar, plaj ve dinlenme alanları ile yürüyüş yolları bulunuyor. Kamp alanında spor ve seminer salonlarının yanında su sporları için kayıkhane; zipline, tırmanma duvarı ve macera parkurları yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber