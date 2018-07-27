Fidanlar kadınların ellerinde hayat buluyor

Erzincan'da fidanlıkta çalışan kadın işçiler, yılda 35 farklı türde 4 milyon fidan üreterek, aile ekonomileriyle ülkenin orman varlığına katkıda bulunuyor.

Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Orman Fidanlığı Şefliği'nde görevli 140 kadın, temmuz ayının kavurucu sıcağına rağmen fidan üretimini sürdürüyor.

Ekilen tohumları boy atarak toprakla buluşacak duruma gelene kadar adeta çocuk gibi özenle yetiştiren kadınlar, yılda 35 farklı türde 4 milyon fidan üretiyor.

Fidanlıktaki işleri sayesinde hayata tutunan kadınlar, ürettikleri fidanlar ile hem ülkenin orman varlığına hem de aile ekonomilerine katkı sunuyor.

Fidanlık çok köklü

Erzincan Orman İşletme Müdürü Tekin Işık, fidanlığın Doğu Anadolu'da tür çeşitliliği ve potansiyel açıdan en büyük üretim tesislerinden olduğunu söyledi.

İşletme müdürlüğü olarak 371 dönüm araziye kurulan fidanlığın çok eski ve köklü olduğunu anlatan Işık, şöyle konuştu:

"Erzincan'da fidanlığımızın kuruluş amaçlarından biri kurumumuzun ağaçlandırma sahalarındaki fidan ihtiyacını karşılamak. Tabii bunun yanı sıra özel sektör ve kamu kurumların peyzajda kullandıkları fidanları Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen talepleri de karşılamaya çalışıyoruz."

Yıllık 4 milyondan fazla fidan üretiliyor

Işık, 35 farklı türde yıllık 4 milyon fidan ürettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kadın işçilerimiz burada sezonluk çalışıp fidanlara çocukları gibi bakmaktadırlar. Fidanlarımız kadın işçilerin ellerinde hayat buluyor. Fidanlıkta kadın işçilere istihdam sağlıyoruz. Erzincan orijinli tohumlarımızı toprakla buluşturarak fidan elde etmekteyiz. Burada özellikle sarıçam, karaçam, mavi ladin ile yapraklı türlerden akçaağaç, karaağaç ve akasya üretimi yapıyoruz. Bunun yanı sıra süs bitkileri de üretiyoruz."

Kazandığı parayla 4 kızından 3'ünü evlendirdi

Kadın işçilerden Leyla Kahraman, fidanlıktaki işi sayesinde 3 kızını evlendirdiğini anlatarak "Herkes burada işinde gücünde çalışıyor. Öğlen izin saatlerimizde bir araya toplanıp hep beraber yemeğe gidiyoruz. Temmuz ayının sıcağında çalışmak çok zor ama fidanlarla uğraşmak ve onlarla çocuk gibi ilgilenmek çok güzel. Ekmek parası için burada alın teri döküyoruz. Buradan aldığım parayla 4 kızımdan 3'ünü evlendirdim, şimdi ise torunlarım için çalışıyorum" dedi.

Kaynak: AA