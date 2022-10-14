Tuvali araba camları, fırçası ise parmakları. Trabzonlu temizlik işçisi Erol Ceylan için resim yapmak bir tutku...

Sokakları temiz tutmak için Araklı ilçesini karış karış dolaşıyor. Bu sırada rastladığı tozlu araba camlarını da farklı resimlerle süslüyor.

"Adam arabasında, ben fark ettirmeden resim yapıyorum"

Temizlik görevlisi Erol Ceylan, "Sabahtan işe çıkıyorum. Araba gördüm mü, bırakıp arabayı geri geliyorum. Onu ben oraya çizmeden duramıyorum. Adam arabasında, ben fark ettirmeden resim yapıyorum. 'Ne yapıyorsun?' diyor. Bir yanıma geliyor. Ondan sonra böyle diyor, gülerek devam et' diyor" dedi.

Erol Ceylan'ın resim yapabilmesi için ihtiyacı olan şey, arabalar ve onların tozlu camları. Bugüne kadar hiçbir araç sahibiyle herhangi bir sıkıntı yaşamamış, aksine yaptığı resimler oldukça beğenilmiş.

57 yaşındaki Erol Ceylan hem işini hem de resim yapmayı sürdürmeye kararlı.

Haber: Hüseyin Atmiş

Kamera: Fatih Ayaz

Kurgu: Oğuz Kömürcü