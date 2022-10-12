Kars'ın Digor ilçesine bağlı Hisaryönü köyünde çobanlık yapan baba Tayfur ile eşi Sibel Kerekli'nin 29 haftalık kızları Eylül, bin 300 gram dünyaya geldi.

Kars Harakani Devlet Hastanesinde Yeni Doğan Uzmanı Dr. Serhat Özkan kontrolünde yaklaşık bir ay hastanede yatan minik Eylül, burada çeşitli tedaviler aldı ve yaklaşık bin 700 gram oldu.

Eylül'ün, prematüre doğan bebeklerin retina tabakasında, damarsız alanlarda ortaya çıkan ve sinir hasarına yol açarak görme kaybına neden olan rop (retinopati) hastalığı görülme riski bulunduğu belirlendi.

Tedavi edilmesi gereken Eylül, bu nedenle Kars'tan Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kızı da prematüre doğan Dr. Özkan, anne Sibel ve Eylül ile ambulansla yolculuk ederek, Eylül'ün gerekli tedavileri almasına yardımcı oldu.

Eylül, burada göz servisinde muayene olarak Kars'a geri dönecek.

Yeni Doğan Uzmanı Dr. Özkan, gazetecilere, prematüre doğan Eylül'ün Kars'taki hastanede yaklaşık 1 aylık kaldığını belirterek, "Bizde belli tedaviler aldı ve biraz büyüttük. Şu anda bin 700 gram civarında" dedi.

"Hassas bir nakil"

Özkan, Kars'taki şartların çok müsait olmadığını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Rop muayenesi dediğimiz çok küçük doğan bebeklerimize yaptığımız bir muayenemiz var. Onu göz hekimlerimiz yapıyor. Onu da yapacak hekim burada daha tecrübeli. Hem hassas bir nakil olduğu için hem de en ufak bir hatada çocuğu kaybetme riskimiz olduğu için Eylül ile gelmek istedim. Prematüre doğan bebeklerin gözlerinde rop gelişebiliyor, bunun takibi önemli. Eğer takip edilmezse körlük gelişebilir, takip edilirse önüne geçilebilir. O yüzden doğduktan bir ay sonra mutlaka bu takibin yapılması lazım."

Bu hassasiyet sebebiyle Eylül ile Kars'tan Erzurum'a gelmek istediğini aktaran Özkan, "Benim de kızım 600 gram doğdu. Az çok bu hassasiyetlere vakıfım, o yüzden Eylül ile geldim. Uzun bir süreç, burada muayene olacak geri dönecek. 7-8 saatlik bir süreç. O yüzden gelmem doğru olur diye düşündüm ve geldim." diye konuştu.