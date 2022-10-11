Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 07:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'li çiftçinin bal kabağı, Kuzey Amerika rekorunu kırdı
ABD'de bir çiftçinin yetiştirdiği, yaklaşık 1.161 kilogramlık bal kabağı Kuzey Amerika rekorunu kırarak, 23 bin 40 dolar ödüle layık görüldü.
ABD'nin Pasifik Okyanusu kıyısındaki Half Moon Bay kentinde bu yıl 52'ncisi gerçekleştiren Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Ülke genelinde yapılan en büyük bal kabağı yarışında Minnesota eyaleti Anoka kentinden Travis Gienger isimli bir vatandaşın yetiştirdiği yaklaşık 1.161 kilogramlık bal kabağı için 23 bin 40 dolar ödül verildi.
Gienger'in yetiştirdiği bal kabağı Kuzey Amerika rekorunu kırdı.
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