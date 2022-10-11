18 Ekim için planlanan bir saatlik grev, teknoloji şirketinin ülkedeki mağaza operasyonlarını kesintiye uğratacak.

Sendika, planlanan grevin Apple'ın Perakende ve Fast Food İşçileri Sendikası (RAFFWU) tarafından temsil edilen 4 bin Avustralyalı çalışanından yaklaşık 150'sini kapsayacağını ve şirketin ülkedeki 22 mağazasından en az üçünde müşteri hizmetlerinin çoğunu kısıtlayacağını söyledi.

RAFFWU'ya göre, grev Apple'ın Avustralya'daki ilk grevi olacak.

Avustralya'da Apple, Ağustos ayında yeni bir dizi ücret artışları ve koşulları önererek sendika görüşmeleri başlattı.

RAFFWU federal sekreteri Josh Cullinan Reuters'e telefonla verdiği demeçte, "Bugün görüşmelerin sonuna geldik ve hala tatmin edici bir anlaşmanın yakınında değiliz, bu nedenle dün gece üyeler oy birliğiyle bu yolu onayladı" dedi.

Apple, asgari ücret oranlarının sektördeki asgari ücretin yüzde 17 üzerinde olduğunu söylüyor.

Bir Apple sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, "Hepsine Avustralya endüstri standartlarını aşan çok güçlü tazminat ve yan haklar, yıllık hisse senedi hibeleri ve kapsamlı izin politikaları dahil olmak üzere mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı taahhüt ediyoruz" dedi.