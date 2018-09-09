Tarihi yapılarıyla öne çıkan Niksar'da hedef Dünya Miras Listesi

Tokat Niksar'ın geçmişi, milattan önce 3 binli yıllara dayanıyor. Roma ve Bizans'tan sonra 11. yüzyılda Türklerin Anadolu'ya yaptıkları akınlarda kısa sürelerle Türklerin eline geçen Niksar, Anadolu'nun kapıları Malazgirt Zaferi ile tamamen Türklere açılınca Selçuklu, Danişmendli ve Osmanlı toprağı oldu.

Danişmendli Beyliği'nin kurucusu Melik Danişmend Gümüştekin Ahmet Gazi'nin fethettiği ve başkent seçtiği Niksar, bu dönemde ilim ve kültür merkezine dönüştü.

Tarihi yapılarıyla öne çıkıyor

Anadolu'da tıp eğitimi verilen ilk medreselerden biri Yağıbasan Medresesi'ne ev sahipliği yapan Niksar, pek çok tarihi yapının günümüze geldiği kadim yerleşimlerinden biri olma özelliği taşıyor.

İlçede günümüze kadar ayakta kalmayı başaran tarihi yapıların arasında Pontus Krallığı dönemine ait ve Türkiye'nin en büyük kalelerinden biri Niksar Kalesi, su değirmeni, Artuklular döneminden kalan ve fetih camisi olarak da bilinen Ulu Cami yer alıyor.

Turizmden hak ettiği payı almak isteyen ve bu yıl "Anadolu Türk Mirasının Erken Dönemi: Niksar, Danişmend Hanedanının Başkenti" adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Niksar, tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor.

Hedef kalıcı liste

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ilçelerinin verdikleri uzun uğraşlar sonucu Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındığını söyledi. Kalıcı listeye girmek istediklerini, önlerinde yılbaşına kadar zamanın olduğunu anlatan Özcan, şöyle konuştu:

"Turizm Bakanlığı'ndan alan yönteminin devrini alarak bu yetki devri çerçevesinde bir protokol imzalayacağız. Alan yönetimi oluşturarak 2019 yılından itibaren 'Niksar neden UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olmalı' konusunu UNESCO'nun uzmanlarına anlatacağız. Bu, birkaç yıllık süreci içeriyor. Amacımıza ulaştığımızda ilçemizi kalıcı listeye aldırdığımızda ilçemizin tarih ve kültür turizminde arzu ettiği noktaya gelmesini sağlayacağız."

Dünyada farklı kültürleri ve insanları merak eden insanların kaynak olarak internet ortamında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne baktıklarını belirten Özcan, "Buna göre seyahatlerini belirliyorlar. Niksar bu listeye girdiğinde yerli ve yabancı turistlerin şehri tercih etmelerini hızlandırmış olacağız. Çok önemli adım olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: AA