Yaşam
AA 17.09.2025 16:21

Tarihi Yağlıpınar Eski Camii'nde restorasyon çalışması başladı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Yağlıpınar Mahallesi'nde bulunan tarihi Yağlıpınar Eski Camii'nde restorasyon çalışmaları başladı.

Tarihi Yağlıpınar Eski Camii'nde restorasyon çalışması başladı
[Fotograf: AA]

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Uğur Mirza ve beraberindekiler, camide incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Akceylan, bugün Gölbaşı için ayrı bir heyecanı yaşadıklarını söyledi.

Tarihi Yağlıpınar Eski Camii'nde restorasyon çalışması başladı

Caminin 1939 yılında Kafkasya muhacirlerinden Karaçaylı İlyas Bayçora tarafından yaptırıldığını anlatan Akceylan, "Camimizin restorasyonu Ankara Valiliği YİKOB tarafından başlatıldı. Bu kıymetli eser, bilim insanlarının öngörüsüyle aslına uygun şekilde restore edilecek. İlçemize ve Yağlıpınar Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Mirza ise "Bu cami atalarımızdan bize miras kaldı. Yıllardır uğraştığımız konu, caminin yıkılmaması ve gelecek nesillere aktarılmasıydı. Restorasyonun başlaması hepimizi mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ankara Restorasyon
