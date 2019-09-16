Edirne'nin Enez ilçesi, binlerce yıllık geçmişiyle Kuzey Ege'nin önemli liman kentlerinden. Aynı zamanda, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. İlçede düzenlenen Uluslararası Satranç Turnuvası, Enez'in tanıtımına da katkı sağlıyor.

Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, deniz kenarında satranç oynamanın sporcuların çok hoşuna giden bir şey olduğunu söyledi.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen turnuvaya 11 ülkeden 111 sporcu katıldı. Şampiyonada ikinci olan Fırat Burak, Azeri sporcu Misratdin İskandarov ile Enez Kalesi'nde gösteri maçı da yaptı.

Fırat Burak, "Bu tarihi mekanın içinde maç yapmak çok keyifliydi bizim için" dedi.

Turnuvaya yurt dışından katılımın gelecek yıllarda artırılması hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber