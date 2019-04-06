Çobanlar ilçesi Kale köyünde türkü söyleyen çocukların videoları sosyal medyada hızla yayıldı, binlerce beğeni aldı.
Ağaç dalına taktıkları biberonu mikrofon, tahta parçasını saz, plastik parçasını org yaptılar.
Orkestranın ihtiyacı olan hoparlörleri plastik kasadandı.
İki kişilik orkestranın repertuvarında Konyalım türküsü vardı. Enstrümanların sesini de kendileri çıkardı.
Miniklerin kendilerinden geçerek yaptıkları şovun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
İzleyenlere tebessüm ettiren video kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Kaynak: TRT Haber