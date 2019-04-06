Şanlıurfa'da, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl, ilkbahar mevsiminde ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

İnanç turizminin önemli merkezleri arasında yer alan ve Şanlıurfa'nın simgesi haline gelen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince alt ve üstyapı çalışmalarının ardından yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan kutsal mekan, ilkbaharla açan çiçeklerin oluşturduğu renk cümbüşüyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Özellikle hafta sonları yoğunluğun arttığı yerleşkeyi ziyarete gelenler, açan çiçeklerle güzel görüntüye bürünen mekanda bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor, göldeki balıklara yem atıyor.

Kaynak: AA