Çapa yapıyor, hayvanlara yem veriyor, zeytin topluyor...

Bir asrı geride bıraktı. Ama çalışıp üretmeye devam ediyor.

102 yaşındaki Hanife Gezgin, günün büyük bölümünü çalışarak geçiriyor.

Milas'ta yaşayan ve Ziraat Odası'na kayıtlı en yaşlı çiftçi olan Hanife nineye, onursal üyelik unvanı verildi.

Ziraat Odası Kongresi'nde üyelerle tecrübelerini şöyle paylaştı:

"Keçi sağdım, koyun sağdım, Yörükçülük yaptım, ondan sonra kasapçılık yaptım. 10 tane çocuğum vardı hepsini bununla büyüttüm besledim. Hepsini everdim yurt ettim."

İlerleyen yaşına rağmen hala çalışan Hanife nine, çevresindekilerin takdirini kazanıyor.

Asırlık çınar Hanife Gezgin, boş zamanlarında da torunlarına bakıyor.

Kaynak: TRT Haber