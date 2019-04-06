Bitlis'in Tatvan ilçesindeki balıkçılar av yasağı başlayıncaya kadar her sabah vira bismillah diyerek yola çıkıyor.

İnci kefali, Türkiye'de ve dünyada sadece Van Gölü'nde yaşıyor. Özel bir lezzeti var. Göl çevresinde yaşayanların ekmek kapısı.

Bölgede 14 bin kişi geçimini inci kefali avcılığından sağlıyor. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki balıkçılar da onlardan bazıları.

Van Gölü'nün incisi

Zorlu mesaileri sabahın erken saatlerinde başlıyor. Balıkçılar tekneleriyle açılıyor.

Ağlarını Van Gölü’nün sodalı sularına bırakıyor. İnci kefali avlayabilmek için sabırla bekliyor.

Bir süre sonra ağlar çekiliyor, inci kefalleri su yüzene çıkıyor. Kimi balıkçı, tuttuğu balıkları satıyor. Kimisi de eve götürüp ailesiyle tüketiyor.

En büyük zevkleri de teknelerini yanaştırdıkları kıyılarda mangal yakmak.

Avlanan balıklardan martılar da nasibini alıyor.

Kaynak: TRT Haber