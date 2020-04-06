Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçi ekipleri, kent merkezindeki sorumluluk alanlarında para dağıtımları gerçekleştirirken, hem vatandaşların hayır duasını alıyor hem de ilginç diyaloglar yaşıyor.

Süreyya ve Ahmet Yetim çiftinin ikametine giden ekipler, yardım parasının teslimi sonrası Yetim çiftine başka bir emirleri veya isteklerinin olup olmadığı sordu.

Bunun üzerine 75 yaşındaki Süreyya Yetim, "Bir emrimiz olur, yazın çay içmeye bekliyorum" dedi. Polis ekipleri, Süreyya nineye yazın çay içmeye geleceğine dair söz verdi.

"Unutulmamışız ne mutlu bize"

Yapılan yardım hakkında gözleri dolarak konuşan Süreyya Yetim, şunları söyledi:

"Çok duygulandım. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun, demek ki unutulmamışız ne mutlu bize. Biz yaşlı insanlarız tabi, hepinizden Allah razı olsun. Cenabı Allah, devletimize zeval vermesin. Emniyet görevlileri, bizi PTT kuyruğundan kurtardılar Allah razı olsun. Yoksa oraya gidip bekleyecektik. Bir de salgın hastalık var. Yani ne söyleyeceğimi bilemiyorum, çok memnun oldum. Allah razı olsun bize böyle bir imkan sağlandığı için çok duygulandım yavrum."