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Zor durumdaki köpeği jandarma kurtardı
Uşak'ın Ulubey ilçesindeki boş bir arazide kafasında konserveyle bulunan köpeği jandarma kurtardı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlatıldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu. Boş araziler üzerinde yoğunlaşan ekipler hayvanların bulunduğu alanlara mamaları bıraktı.
Jandarma ekipleri çalışma sırasında, Uşak Ulubey'de kafasına konserve kutu geçirilmiş bir köpeği fark etti. Jandarma, köpeği incitmeden konserveyi çıkarıp mama verdi.
Etiketler: ulubey sokak hayvanları köpek jandarma ekipleriSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 12:46
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