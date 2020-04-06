Ordulu 77 yaşındaki Burhan Kılınç, koronavirüs nedeni ile dışarı çıkamadığı için zabıtadan alışveriş yapmasını rica edip, ihtiyaçlarını nazik bir şekilde zabıta ekibine yazdırmıştı. Yaşlı amcanın mahcup hali herkesi duygulandırmıştı.

Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan ve şeker hastası olduğu öğrenilen Burhan Kılıçkını'nın bir süre önce ayak bileğinde oluşan yarası kanamaya başladı.

Kendi imkanlarıyla kanamayı durduramayan Burhan Kılıçkını, komşularından yardım istedi. Eve gelen komşularının da kanamayı durduramaması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

[Fotoğraf: AA]

Bir süre sonra eve gelen ekipler Burhan Kılıçkını'na ilk müdahaleyi burada yaptı. Burhan Kılıçkını daha sonra Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kılıçkını'nın hastanede yapılan müdahalenin ardından plastik cerrahına sevk edildiği öğrenildi.