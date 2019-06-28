Bu yıl bölgenin aldığı yağışlarla 6 metreye yükselerek genişleyen Suğla Gölü Havzası, geçimini balıkçılıkla sağlayan köylüler için umut oldu.

Suğla'da 15 yıldır balıkçılık yapan 8 kişilik Tozar ailesi de bölgedeki yağışların ardından göle açılarak ağ attı ve 9 ay sürecek av sezonunda ilk siftahı yaptı.

Ailesiyle göl sularına açılan 50 yaşındaki Mustafa Tozar, 2004 yılından beri balıkçılık mesleğini severek yaptığını söyledi.

"Bugün mutlu bir şekilde evimize dönüyoruz"

Göllerde balık neslinin korunması için her yıl üreme dönemi olan 15 Mart-15 Haziran'da su ürünleri avlanma yasağı uygulandığını belirten Tozar, şöyle konuştu:

"Biz bölgedeki yağışlardan dolayı balığa çıkamadık. İlk kez bugün çıktık. 2 gündür havalar iyi gidiyor, inşallah bundan sonra daha da iyi olur. Bugün siftahımızı yaptık. 8 kiloluk bir sazan tuttuk, 5 kiloluk da levreğimiz çıktı. Bugün mutlu bir şekilde evimize dönüyoruz."

İlk gün eşiyle balığa çıktığını anlatan Tozar, "Köyümüzde 8 ailenin kayığı var. Onlar da eşleriyle, çocuklarıyla balıkçılık yapıyor. Bölgemizde balıkçılık yapan 85 aile var, hepsi geçimini buradan sağlıyor. Bazıları eşiyle, bazıları kızıyla, oğluyla balığa çıkıyor. Okullar tatil olunca torunlar da bizimle gelmeye başladı. Bugün torunlarımın canı balık istedi. Gölün kenarında tuttuğumuz balığı yedik, çayımızı içtik. Keyifli şekilde evimize döneceğiz" dedi.

Kaynak: AA