Düğün fotoğrafları çiftlerin en özel anlarını unutulmaz kılar. 2000’lere kadar düğün fotoğrafları düşük bütçeyle, aynı poz ve tekniklerle, benzer stüdyolarda çekilirdi. Günümüz modası ise konseptli çekimler. Artık çiftler kişilik özelliklerine ve zevklerine göre farklı mekanlar ve konseptler belirleyebiliyor.

Fotoğraf tarzları zamanla değişti

60 yıldır evli olan Nazire ve Ünal Çanıllıoğlu çifti, düğün fotoğrafı çekimini dün gibi hatırlıyor. Nazire Çanıllıoğlu,“Bizim fotoğraflarımız düğün günü gelinliği giydikten sonra çekildi. Fotoğrafçıya gittik. Karanlık odada bizim fotoğrafımızı çekti. Bizim zamanımızda genellikle gelinin önde damadın arkada olduğu, damadın bir elini gelinin omzuna koyduğu fotoğraflar çekiliyordu” diyor.

3 yıldır evli olan Pelin ve Ali Cigal çifti ise 3 farklı konseptte çektirdikleri fotoğrafların çok güzel bir anı olduğunu söylüyor.

İstanbul gibi büyük şehirlerde farklı mekanlarda fotoğraf çektirmek kolay değil. Çiftlerin mekan değiştirmek için harcadıkları süre fotoğraf çektirdikleri süreden çok daha uzun oluyor. Ayrıca bu durum maliyeti de artırıyor. Maliyeti azaltarak farklı mekanlar algısı yaratan platolar tüm bu zorlukların üstesinden gelirken, çiftlerin değişik mekan ve tarz isteklerini de karşılıyor.

Farklı fotoğrafları aynı yerde çektirmek mümkün

Fotoğrafçılar klasikten romantiğe, bohemden eğlenceliye pek çok tarzın bir arada toplandığı, farklı mekanlar havası veren platolar oluşturmaya başladı. Bu platolar çiftlerin daha az zaman alan, daha çok mekanda çekilmiş gibi görünen ve daha farklı tarzlarda fotoğraflar çektirmelerine imkan sağlıyor.

Platoda çekim kolaylık sağlıyor

Kadir Bolat 10 yıldır düğün fotoğrafçılığı yapıyor. Düğün fotoğrafları için kurulan platolar hakkında şunları söylüyor:

“ Eskiden daha çok stüdyo fotoğrafları çekiliyordu. İnsanlar artık farklı mekanlarda farklı konseptlerde fotoğraflar istiyor. 3-5 farklı mekana gitmek yerine tek mekanda en güzel konseptlerle daha güzel fotoğraflar çıkarmak kolaylaştı. Bizim yaptığımız platolar tek mekanda tüm paketleri topluyor. Hem zaman kazandırıyor. Hem de daha uygun fiyatlı oluyor.”

Çiftlerin, düğün fotoğraflarını ve konsept seçimini aceleye getirmemesi gerektiğini söyleyen Bolat, fotoğraf çekimlerinin düğünün bir hafta-10 gün öncesi veya sonrasında yaptırmanın en ideal tercih olduğunu belirtiyor.

800 lira ile 8 bin lira arasında

Bolat düğün fotoğraflarının ücretlerinin mekan sayısı ve çekim süresine göre değişiklik gösterdiğini, 800 lira ila 8 bin lira arasında değişen fiyatlandırmalar olduğunu, fiyatların şehir dışı, yurt dışı, ya da düğün gününün tamamının çekilmesi gibi farklı isteklerle yükselebildiğini söylüyor.

