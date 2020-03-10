Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

Türk Kızılay gönüllüleri, Elazığ'da köy köy gezerek kırsalda depremden etkilenen köylerde ihtiyaçları belirledi.

Bu kapsamda, geliştirilen "sosyal market" dağıtım aracı ile köyleri ziyaret ederek depremzedelerin gıda, giysi, ayakkabı ve hijyen malzemesi gibi ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamaları için hizmet veriyor.

[Fotoğraf: AA]

Çocuklara hediye dağıtıyorlar

Kızılay gönüllüleri, gittikleri köylerde yaşlı ve hastaları ziyaret edip sorunlarını dinlerken diğer yandan çocuklara hediyeler dağıtıyor, onların gönüllerine dokunuyor.

Mobil araçla sağlanan sosyal marketten depremzedelerin gıda, giysi, ayakkabı ve hijyen malzemesi gibi ihtiyaçlarını seçip ücretsiz alması sağlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Türk Kızılay da sürekli yanımızda oldu"

Depremzedelerden Nadime Katılmış, çok büyük bir deprem yaşadıklarını ve bu depremden çok etkilendiklerini söyledi.

Bu süreçte devletin hep yanlarında olduğunu vurgulayan Katılmış, "Türk Kızılay da sürekli yanımızda oldu. Çok teşekkür ederiz. Vatanımız, devletimiz sağ olsun. Devletimizin yanımızda olması bize sahipsiz olmadığımızı göstermesi bile yeter" dedi.

Fethiye Mutlu da Kızılay gönüllülerinin ziyaretinden duyduğu mutluluğu belirterek, "Allah razı olsun, dinleyip bize hatırımızı sordular. Hep yanımızda oldular" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Hayırseverlerin yardımları ulaştırılıyor

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ise depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin yaralarını sarmak için gönüllülerle seferber olduklarını söyledi.

Depremde ihtiyaç sahibi her bireye ulaştıklarını belirten Kızılkaya, köylerde yaşayan vatandaşların sağlanan yardımlara ulaşması için dağıtım aracı ile "sosyal marketi" onların ayaklarına götürdüklerini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Kızılkaya, bu sayede depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmeye çalışıldığını söyleyerek, bu çalışmayı ellerinden geldiğince şehrin, ilçelerin ve köylerin tamamına yaymaya çalışacaklarını belirtti.

İhtiyaç sahiplerini tespit edip, bulundukları bölgeye mobil aracı göndererek ihtiyaçları karşılamaya çalışacaklarını anlatan Kızılkaya, Türk Kızılay olarak bütün bağışçıların, hayırseverlerin bağışlarının ihtiyaç duyulan noktalara ulaşması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.