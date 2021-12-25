Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimleri, 81 ilde 205 özel donanımlı araç ve 2 bin 210 personelle görev yapıyor.

Ekipler, Türkiye'nin çeşitli illerinde aç, susuz kalan sokak ve yaban hayvanlarını besliyor, üşüyen hayvanların ısınmasına yardımcı oluyor.

HAYDİ'den 30 bin 82 ihbar yapıldı

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek amacıyla oluşturulan ve 28 Temmuz 2020'de hizmete giren Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil ihbar uygulamasını kullanan 177 bin 700 kişi, 30 bin 82 ihbarda bulundu.

İhbarlar sonucu "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" ile "5326 sayılı Kabahatler Kanunu" kapsamında 1964 kişiye, 6 milyon 217 bin lira cezai işlem uygulandı. 2 bin 602 olaya müdahale edildi ve 2 bin 577 kişiye adli işlem yapıldı.