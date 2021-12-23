Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Çağatay Büyükuysal, "Çevrim içi oyun bağımlılığının stres, anksiyete, depresyon ve başarı üzerine etkisi" konulu bir çalışma yaptı.

234 tıp fakültesi öğrencisinin katıldığı çalışma, üniversitenin tıp dergisinde yayımlandı.

Çalışmaya göre, çevrim içi oyun bağımlılığı erkeklerde daha yaygın ve başarıyı olumsuz etkiliyor. Oyun bağımlılığı arttıkça, öğrencilerin depresyon, stres ve anksiyete durumları da artıyor.

"Yüzde 20 ile 36 arasında bir artış gördük"

Oyun bağımlılığının kişinin asosyalleşmesi, sosyal hayattan uzaklaşması, anksiyetisinin artması gibi sonuçlar doğurduğunu anlatan Dr. Büyükuysal, "Oyun ve internet bağımlısı öğrencilerin başarı puanlarının düşük olduğunu gördük. Bununla beraber, bağımlılık puanları arttıkça depresyon ve anksiyetede de yüzde 20 ile 36 arasında bir artış olduğunu gördük" dedi.

"Kontrolden çıktığında problem olabiliyor"

Oyun oynamanın kötü bir şey olmadığını belirten Dr. Büyükuysal, ailelerin çocuklarını oyun oynamaktan uzak tutmak yerine kontrollü bir süreç izlemesi gerektiğini söyledi:

"Çevrim içi oyun oynamak aslında kötü bir şey değil. Bazen böyle de anlaşılabiliyor. Aileler, bu sonuçları gördüklerinde çocuklarını alıkoymak durumunda olabiliyor. Oyun oynamak da aslında pek çok zaman sosyal ihtiyaç olabiliyor. İnsanın rahatlamasına ve kafasını boşaltmasını sağlayabiliyor. Fakat her şey gibi kontrolden çıktığı zaman, bu çalışmalarda da gördüğümüz gibi problemler yaşayabiliyoruz."