Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan Kıranyurt Yaylası'nda yaşayan Kenan Pir, beslediği tilkiye "Mehmet Ali" ismini verdi.

Orman köylüsü Pir, bir süre önce bahçesinde gezen tilkiyi fark etti. Aç olduğu için eve yaklaştığını düşündü. Tilkiyi kovalamak yerine kapıya yiyecek bırakmaya başladı. Hayvansever vatandaş, zamanla tilkiyi eliyle beslemeye başladı. Tilki, artık her akşam Kenan Pir'in kapısına gidiyor.

"Tilki burada bizim maskotumuz oldu. Ekmek veriyorum, bisküvi veriyorum, kesme şeker veriyorum. Her şeyi yiyor."

Yaban hayatına alışmış bu hayvanı beslemek dikkat gerektiriyor. Isırılma ihtimali hep var. Ancak Pir tecrübeli çünkü "Mehmet Ali" baktığı ilk tilki değil.

Daha önceden bir tilkiye daha baktığını söyleyen Pir, bölgedeki avcıları yeni arkadaşına zarar vermemeleri için uyarıyor.

Haber, kamera: Mehmet Karakaş