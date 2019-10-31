Maraş'ta milli mücadelenin timsali olan Sütçü İmam, Fevzipaşa (Bektutiye) Mahallesi'nde 1871'de dünyaya geldi.

Babası "Kireçcioğulları"ndan Ömer Efendi, annesi "Tiyeklioğulları"ndan Emine Hanım olan Sütçü İmam, Uzunoluk Camii'nde gönüllü imamlık yaptı.

Geçimini de caminin altındaki küçük dükkanında süt satarak sağladığı için "İmam" olan asıl adı "Sütçü İmam" olarak biliniyordu.

Maraş'ın işgalinde düşmana ilk kurşunu sıktı

Maraş'ın işgalinde, 31 Ekim 1919'da düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam, düşmanın buradan kovulmasından sonra harpteki fedakarlıklarına mükafat olarak belediyeye odacı alındı. Maraş Kalesi'ndeki topun idaresi de kendisine bırakıldı.

101 pare top atmak için kaleye çıkan Sütçü İmam, barutun ateş alması sonucunda ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede 25 Kasım 1922'de hayatını kaybetti.

Çınarlı Camii Mezarlığı'na defnedilen Sütçü İmam, 3 kız 1 erkek çocuk babasıydı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde ismi yaşatılan kahramanın adı mahalle, cadde ve sokaklara da verildi.

Sütçü İmam Olayı

Maraş'ın işgal girişimi 22 Şubat 1919'da İngiliz işgal kuvvetlerinin Albay Max Andriyo komutasında şehre girişiyle başladı.

Maraş, 8 ay süren İngiliz işgalinden sonra, 29 Ekim 1919'da Fransızlar tarafından işgal edildi. Fransız askerlerinin kente gelişi, yerli Ermeni gruplar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Fransızlar, yerli grupları da yanlarına alarak, şehirde gösteriler ve taşkınlıklar yapmaya başladı.

31 Ekim 1919'da tarihi Uzunoluk Hamamı'ndan çıkan Türk kadınlarına, Fransız devriyeleri ve Ermeniler "Burası artık Türklerin değil, Fransız memleketinde bizim dediğimiz olacak. Açın yüzlerinizi" diyerek saldırdı.

Hamamın yakınındaki kahvede bulunan Maraşlılar olay yerine gelerek Ermeni güçleri uyardı. Fakat askerler sarkıntılığa devam etti.

Bunun üzerine Çakmakçı Said ve Gaffar Kabuloğlu Osman, kadınları işgalcilerin elinden almak isterken dipçik ve kurşunla ağır yaralandı. Bu sırada yan tarafta küçük bir dükkanda süt satan Sütçü İmam, tabancasını alarak olay yerine geldi ve Ermeni askerin üzerine doğrultarak ateşledi.

Kurşun isabet eden asker yere düştü, diğerleri ise kaçtı.

Maraş'ta düşmana sıkılan bu ilk kurşun ile Türk milletinin işgalcilere yaptıklarının yanlarına kalmayacağı gösterildi.

Kaynak: TRT Haber, AA