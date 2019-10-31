Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden Mobil Trafik Eğitim Tırı Kırıkkale'ye geldi.

[Fotoğraf: AA]

Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

İlkokul öğrencileri, tırdaki mobil sınıfta polislerden trafik eğitimi aldıktan sonra özel hazırlanan alanda akülü araç kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Yaptıkları hatalar konusunda polisler tarafından uyarılan öğrencilere, trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar da anlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, her yerde çocuk trafik eğitim parkı bulunmadığını söyledi.

Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da önderliğinde Mobil Trafik Eğitim Tırı hazırlandığını anlatan Aktürk, "Burada özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımız tırdaki mobil sınıfta teorik olarak trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor. Daha sonra, özel hazırlanan parkurda canlı olarak trafik kurallarını uygulayıp pekiştirmelerini sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: AA