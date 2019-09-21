Sivas'ın Altınyayla ilçesi kırsalında, duvarlarıyla ve burçlarıyla kaleye benzeyen bir yapı bulunuyor. Yapı, dış görünümüyle bir Orta Çağ kalesinden farksız. Ancak yapılış amacı çok başka.

İnşaat, Almanya'da yaşayan gurbetçi Yalçın Doğan'a ait. Geçen yıl yapımına başlanan bina yükselmeye başladıkça, bölgeden geçen meraklıların dikkatini çekti.

Merak edip bölgeye gidenler kale mimarisi ile inşa edilen yapının entegre bir hayvancılık tesisi olacağını öğrenince şaşkınlık yaşıyor.

Tamamlandığında yaklaşık binlerce hayvanın barınacağı tesiste et ve süt üretimi gerçekleştirilecek. Sur kısmında ise alabalık üretimi yapılacak.

Yapımı devam eden tesisin inşaatının gelecek yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber