Sürücüsüz yol alan, trafik kurallarına harfiyen uyan aracı, Edirne Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri geliştirdi.

Edirneli öğrenciler, bu projeleriyle mini otonom yarışmasında Türkiye ikinciliğini elde etti.

Proje öğretmeni Rıza Korkusuz, katıldıkları yarışmanın Avrupa'nın en zorlu ve en büyük otonom yarışması olduğunu söyledi. Ayrıca, yarışmaya katılan tek meslek lisesi olduklarını da anlattı.

5 öğrenciden oluşan takım, yarışmada finale kaldı. Şampiyonluk sadece 4 saniyeyle kaçırıldı.

Yola çıkan yayaları anında fark edebiliyor

Yapay zeka algoritmaları kullanılarak hazırlanan devreler, oyuncak arabaya takıldı. Kendi kendine giden araba, yolda sürüş güvenliğine dikkat ediyor. Trafik işaretlerine uyuyor ve yola çıkan yayaları anında fark edebiliyor.

Projede yer alan öğrencilerden Birkan Filiz, "Yola çıkan herhangi bir unsura karşı kendisi duruyor, levhaları kendisi tanıyor, kendisi park ediyor" dedi.

Okul Müdürü İsmail Erkaraman ise, öğrencilerin mart ayında yarışma için eğitime gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Daha sonra da nisan ayında yarışmaya katıldılar. Katılan 20 civarında okulun arasında tek meslek lisesi ve devlet okulu olduğumuz için gururluyuz."

Projeye en büyük destek Edirne Valiliğinden geldi. Valilik, bu başarıyı ödülsüz bırakmadı. Okula bilişim teknolojileri laboratuvarı kuruldu.

Haber: Yavuz Demir