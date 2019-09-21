Mavi ve yeşilin buluştuğu şelale: Ilıca21 Eylül 2019 Cumartesi 11:41 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 12:38
Karadeniz'in saklı güzellikleri arasında bulunan Kastamonu'daki Ilıca Şelalesi, 10 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan doğal havuzuyla dikkat çekiyor.
Kastamonu'daki Ilıca Şelalesi, kendine özgü havuzu ve yemyeşil bitki örtüsü ile ilgi görüyor.
Horma Kanyonu'nu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan doğal havuz, özellikle yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin uğrak noktası.
Şelalenin bulunduğu Ilıca Köyü, Pınarbaşı ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Araçla gidilen köyden sonra şelaleye ulaşmak için yaklaşık 15 dakika yürümek gerekiyor.
Etrafı saran ağaçlar arasından yapılan yürüyüşün ardından şelaleye ulaşılabiliyor.
Yaklaşık 60 bin ziyaretçi ağırladı
Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Horma'dan geçen suyun Ilıca'da döküldüğü yerde güzel bir görüntü oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"İnsanlar gelip bu havuzda yüzerek serinliyor. Hoş vakit geçirme imkanı buluyor. Horma Kanyonu'ndan geçen sporcular, Ilıca Şelalesi'nden çıkış yapıyor. Kanyon sporcuları şelaleden aşağıya güzel atlayışlar yapıyor."
Yaşar, "Ilıca Şelalesi, gezilmesi görülmesi gereken saklı bir cennet. İlgi her geçen gün artıyor. Hafta sonları bin 500'e yakın ziyaretçinin geldiği günler oldu. Yılbaşından bugüne kadar şelaleyi yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti" dedi.
Kaynak: AA