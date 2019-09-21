Kastamonu'daki Ilıca Şelalesi, kendine özgü havuzu ve yemyeşil bitki örtüsü ile ilgi görüyor.

[Fotoğraf: AA]

Horma Kanyonu'nu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan doğal havuz, özellikle yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin uğrak noktası.

[Fotoğraf: AA]

Şelalenin bulunduğu Ilıca Köyü, Pınarbaşı ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Araçla gidilen köyden sonra şelaleye ulaşmak için yaklaşık 15 dakika yürümek gerekiyor.

Etrafı saran ağaçlar arasından yapılan yürüyüşün ardından şelaleye ulaşılabiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 60 bin ziyaretçi ağırladı

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Horma'dan geçen suyun Ilıca'da döküldüğü yerde güzel bir görüntü oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İnsanlar gelip bu havuzda yüzerek serinliyor. Hoş vakit geçirme imkanı buluyor. Horma Kanyonu'ndan geçen sporcular, Ilıca Şelalesi'nden çıkış yapıyor. Kanyon sporcuları şelaleden aşağıya güzel atlayışlar yapıyor."

[Fotoğraf: AA]

Yaşar, "Ilıca Şelalesi, gezilmesi görülmesi gereken saklı bir cennet. İlgi her geçen gün artıyor. Hafta sonları bin 500'e yakın ziyaretçinin geldiği günler oldu. Yılbaşından bugüne kadar şelaleyi yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti" dedi.

Kaynak: AA