Türk halk müziğinin değerli sanatçılardan Ruhi Su...

Vefatının 34. yılında, İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda sevenleri tarafından anıldı. Düzenlenen anma etkinliğine, Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği, Ruhi Su Korosu ile sanatçının dostları ve öğrencileri katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Saygı duruşunun ardından, dostları ve öğrencilerinin sanatçının mezarına karanfil bıraktığı etkinlikte, Ruhi Su'nun türküleri ve şiirleri seslendirildi.

Ruhi Su Korosu üyesi Ayşegül Sağlam ise, Ruhi Su'nun Türkiye tarihinin önemli aydınlarından biri olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Ruhi Su, bu kültürün acısını, talanını, yokluğunu, düğününü, bayramını kısacası insanını o kadar güzel taşıdı ki günümüze, hem de dokusunu bozmadan, zenginleştirerek, çok sesle yaptı bunu. Onun emaneti türkülere acizane ses olabilmek ise benim gibi bir koro üyesi için en büyük gurur kaynağı."

[Fotoğraf: AA]

Anma etkinliği, katılımcıların hep birlikte sanatçının mezarı başında fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA