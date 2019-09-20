Ders saatlerinde öğrenci oluyor, teneffüslerde ise yavrusuna annelik yapıyor.

Amasya Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlkokulundaki öğretmen ve öğrencilerin sahiplendiği "Tarçın" isimli kedi, okulun bir öğrencisi gibi.

Derslere giren Tarçın, öğrencilerin motivasyonunu artırıyor. Öğrenciler de bu durumdan oldukça memnun.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Okulun öğrencisi Havza Fatma Akkaya, kediyi çok sevdiğini söylüyor.

"Okula ilk geldiğimde Tarçın diye bir kedimizin olduğunu bilmiyordum sonra öğrendim. Ona her gün yemek veriyorum. Tarçın derse giriyor, bizimle beraber ders dinliyor. Tarçın’ın minik yavruları var, onları da besliyoruz. Onlara çok iyi bakıyoruz, lütfen siz de hayvanlara çok iyi bakın."

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Yine derslerini aksatmıyor"

Okul Müdürü Yavuz Kazancı ise, "Tarçın'ı" en az diğer öğrencileri kadar seviyor. Gün içinde kediyle ilgilenmeyi ihmal etmiyor. Kazancı, okulda 4 kedi olduğunu anlatarak, şöyle konuşuyor:

"Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Tarçın tekrar okulumuza geldi. Bu sefer iki tane de yavrusu var. Anne Tarçın var bu sefer karşımızda. Yine derslerini aksatmıyor, derslerine devam ediyor. Teneffüslerde de yavrularının ihtiyaçlarını gideriyor."

Haber: Umut Yeşilyurt