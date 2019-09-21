Adı Dost...

Yürütecinin yardımıyla koşuyor, oyun oynuyor. Şimdi emin ellerde ancak birkaç ay önce birçok zorlukla mücadele etti.

Isparta'da kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı. Kürekle dövüldü, beli kırıldı. Arka bacakları tutmadığı için sakat kalan talihsiz köpeğe bir öğretmen sahip çıktı ve Burdur'da ilk tedavisi yapıldı.

Duyarlı eğitimci, Meclis Koruma Daire Başkanlığındaki polis arkadaşını arayarak köpeğe sahip çıkılmasını rica etti.

Polis memuru, köpeğin Ankara'ya getirilerek ameliyat olmasını sağladı. Dost'un tutmayan arka bacaklarına yürüteç takıldı.

Dost'un yürüyebilmesi İçin İstanbul'da fizik tedavi görmesi gerekiyor. Ancak Dost'un tedavisinin tamamlanabilmesi için aylık 4 bin liraya ihtiyaç var. Bu yüzden hayvanseverlerin desteği bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber