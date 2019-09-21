Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel eser21 Eylül 2019 Cumartesi 14:30 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 14:41
Arya Su Gülenç, piyanodaki üstün yetenekleriyle uluslararası yarışmalarda birçok başarı elde etti. Gülenç, şimdi de küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Haykırış" adlı bir eser besteledi.
Parmaklarını bu kez, küresel iklim değişikline dikkat çekmek için kullandı. 9 yaşındaki piyanist Arya Su Gülenç, "Haykırış" adlı bir eser besteledi. Ardından yeni eseriyle, Bursa Çevre Platformu ve Kent Konseyinin etkinliğinde yaşıtlarına konser verdi.
Çocuk müzisyen, bu eserle yaşıtlarına mesaj vermek istediğini söyleyerek, şöyle konuştu:
"Doğayı korumalıyız, fosil yakıt tüketimini azaltmalıyız. Rüzgar enerjisiyle, güneş enerjisiyle çalışan araçlar üretmeliyiz."
Arya Su Gülenç, dünyaca ünlü sanatçıların belirlediği Genç Yetenekler Projesi'nde yer aldı. Daha 9 yaşında olmasına rağmen katıldığı her uluslararası yarışmadan dereceyle döndü.
Almanya, Rusya, İtalya, Bulgaristan ve ABD'de konserler verdi. Hedefi ise dünyaca ünlü bir besteci ve piyanist olmak.
Kaynak: TRT Haber