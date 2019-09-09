Yaşam
Sincan Hayvanat Bahçesi'nin yeni sakinleri dünyaya gözlerini açtı09 Eylül 2019 Pazartesi 11:12 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:02
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi'nde yeni dünyaya gelen beş rakun, bir pamuk başlı Tamarin maymunu ve iki Ankara kedisi yavrusu ziyaretçilerini bekliyor.
5 rakun, 1 pamuk başlı Tamarin maymunu, 2 Ankara kedisi.
Onlar Sincan Hayvanat Bahçesi'nin yeni sakinleri.
Sincan Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen yavrular ziyaretçilerini bekliyor.
Bahçeye 6 ay önce gelen pamuk başlı Tamarin maymununun ilk doğumunu yaptığı belirtildi.
Yeni üyeleriyle Sincan Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvan varlığı 823'e yükseldi, hayvan türü de 65'e ulaştı.
Hayvanat bahçesinde, barınaklardaki hayvan türlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek gerekli genişletme, bakım-onarım ve zemin düzenleme çalışmaları yapıldı.
Kaynak: AA