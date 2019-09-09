Yaşam

Sincan Hayvanat Bahçesi'nin yeni sakinleri dünyaya gözlerini açtı

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:12 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:02

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi'nde yeni dünyaya gelen beş rakun, bir pamuk başlı Tamarin maymunu ve iki Ankara kedisi yavrusu ziyaretçilerini bekliyor.