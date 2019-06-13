Denizlerin ve su kaynaklarının temiz tutulup korunması amacıyla başlatılan "Sıfır Atık Mavi" projesine Tunceli'den destek geldi.

Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı, "Sıfır Atık Mavi" projesine destek verildi.

Dünya Rafting Şampiyonası'na katılan sporcular temiz bir su için Tunceli'deki Munzur Çayı'ndan dünyaya seslendi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Brezilya'dan Hindistan'a, Kostarika'dan İtalya'ya, Çin'den Fransa'ya kadar, İran'dan Bulgaristan'a kadar tüm konuklarımızla birlikte destek veriyoruz. Nehirlerimizin temizliği için, denizlerimizin nehirleri için, gelecek kuşaklara bu doğal güzelliği güzel bırakmak için bizler de hep beraber söz veriyoruz" dedi.

Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz da, "Rafting federasyonu olarak bu tür projeleri her zaman destekliyoruz. Başlatılan bu önemli proje, bizi son derece mutlu etti" diye konuştu.

Önce pankartla destek mesajı veren kalabalık, daha sonra Munzur Çayı kıyısında çöp topladı.

Kaynak: TRT Haber