Gediz Deltası'ndaki İzmir Kuş Cenneti, allı turna olarak da bilinen flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri.

2012 yılında oluşturulan 6,5 dönümlük yapay kuluçka adası, yılın en hareketli günlerini geçiriyor.

Dünyanın en büyükleri arasında gösterilen yapay adada 30 ila 32 günlük kuluçkayı tamamlayan 15 bini aşkın yavru, yumurtalarının kabuklarını kırarak hayata "Merhaba" dedi.

Kuluçka sürecinde yavrularına dönüşümlü olarak bakan flamingo çiftleri, yavrularını beslemek için yine birlikte mücadele veriyor.

Yavrulara kreşte bakıyorlar

Yavru flamingolar yumurtadan çıktıktan 20 ila 25 gün sonra suyla tanışıyor. Yeni doğan yavruların suda toplu olarak bulundukları yere ise "kreş" adı veriliyor.

Vakitlerinin büyük bir kısmını kreşte geçiren yavrular, zaman zaman da dünyaya gözlerini açtıkları adaya çıkıyorlar.

Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme renklerdeki tüylere sahip olan yavru flamingolar, tuz karidesi olarak da bilinen bir tür eklem bacaklı "artemia salina" ile besleniyor.

Ailelerinin yanında 2 ay geçiren yavru flamingolar, 3'üncü aydan itibaren uçmayı ve doğada tek başına yaşamayı öğreniyor.

Yavru flamingoların kuluçka sürecinde olduğu gibi rahatsız edilmemeleri için İzmir Kuş Cenneti'nde özel önlemler alınıyor.

Eylül ayında uçacaklar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu, flamingolar için Gediz Deltası'nın özel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Oluşturulan yapay ada ile flamingoların daha sağlıklı bir yumurtlama dönemi geçirdiğini vurgulayan Kandazoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yıl İzmir Kuş Cenneti'nde kuluçkaya yatan flamingolardan 15 binin üzerinde yavru çıktığını tahmin ediyoruz. Yavrular, ebeveynlerinin beslemesiyle hayatlarını devam ettiriyorlar. Yakın bir zamanda da kendi beslenmelerine başlayacaklar. Yavrularımız bağımsız olarak hareket etmeye başladılar, eylül ayına kadar bu şekilde devam edecekler eylül ayından sonra ise bağımsız bir fert olarak kendi hayatlarını devam ettirecekler. Gediz Deltası'nda üreyen flamingoların büyük bir kısmı burada kalıyor, küçük bir kısmı ise Kuzey Afrika ve Batı Avrupa'ya göç ediyor."

Kaynak: AA