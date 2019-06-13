"Kreş"teki flamingolar uçuşa hazırlanıyor

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Allı turna olarak da bilinen flamingoların Türkiye`deki iki üreme sahasından biri olan Gediz Deltası`ndaki İzmir Kuş Cenneti`nde 2012 yılında oluşturulan 6,5 dönümlük yapay kuluçka adası, yılın en hareketli günlerini geçiriyor.

Dünyanın en büyükleri arasında gösterilen yapay adada 30 ila 32 günlük kuluçkayı tamamlayan 15 bini aşkın yavru, yumurtalarının kabuklarını kırarak hayata "Merhaba" dedi.

Kuluçka sürecinde yavrularına dönüşümlü olarak bakan flamingo çiftleri, yavrularını beslemek için yine birlikte mücadele veriyor.

Yavrulara kreşte bakıyorlar Yavru flamingolar yumurtadan çıktıktan 20 ila 25 gün sonra suyla tanışıyor. Yeni doğan yavruların suda toplu olarak bulundukları yere ise "kreş" adı veriliyor. Vakitlerinin büyük bir kısmını kreşte geçiren yavrular, zaman zaman da dünyaya gözlerini açtıkları adaya çıkıyorlar.

Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme renklerdeki tüylere sahip olan yavru flamingolar, tuz karidesi olarak da bilinen bir tür eklem bacaklı "artemia salina" ile besleniyor. Ailelerinin yanında 2 ay geçiren yavru flamingolar, 3`üncü aydan itibaren uçmayı ve doğada tek başına yaşamayı öğreniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu, yaptığı açıklamada, flamingolar için Türkiye`deki en önemli üreme sahalarından birine ev sahipliği yapan Gediz Deltası`nın özel bir öneme sahip olduğuna işaret etti.