Türkiye

Tekirdağ'da denizden çıkanlar şaşırttı

13 Haziran 2019 Perşembe 14:34 - Son Güncelleme 13 Haziran 2019 Perşembe 14:49

Tekirdağ'da dip temizliği yapan dalgıçlar, aralarında sandalye ve lavabonun da olduğu çok sayıda atığı denizden çıkardı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Belediye ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli 6 dalgıç deniz dibi temizliği yaptı. Yaklaşık 1 saat süren temizlik çalışmasında denizden araç lastiği, sandalye, lavabo, tabak, bardak, plastik, cam ve evsel atık çıkarıldı. Belediye Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın, vatandaşların yaşadığı çevreye, doğaya sahip çıkması, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakılması gerektiğini dile getirdi. Bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirten Taşkın, Sualtı Grup Amirliği dalgıçlarına teşekkür etti. Atık malzemeler, gün boyunca sahilde sergilenecek. Kaynak: AA Etiketler: Tekirdağ sandalye lavabo deniz temizliği deniz dalgıç

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