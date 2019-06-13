Türkiye

Irak'tan Ankara'ya gelen tırda 35 kilo eroin ele geçirildi

13 Haziran 2019 Perşembe 14:25 - Son Güncelleme 13 Haziran 2019 Perşembe 14:46

Ankara'da durdurulan tırda yapılan aramada 35 kilo eroin ele geçirildi. Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen sürücü ile 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Abdülkadir K. yönetimindeki 47 PU 995 plakalı tırı, Gölbaşı girişinde durdurdu. Ekipler, güvenli bölgeye çekilen tırda, narkotik köpeği "Toma" ile arama yaptı. 35 kilo eroini Irak'tan Türkiye'ye getirdiler Aramada, sürücü kabini altına gizlenmiş 52, tırın farklı bölümlerine gizlenmiş toplam 56 paket halinde 35 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda, tır sürücüsü Abdülkadir K. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Servet İ. gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan araştırmada, uyuşturucu yüklü tırın, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye giriş yaptığı saptandı. Uyuşturucunun Ankara'da piyasaya sürülmesinin planlandığı belirlendi. Kaynak: DHA Etiketler: uyuşturucu tır ırak'tan türkiye'ye eroin

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