Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Abdülkadir K. yönetimindeki 47 PU 995 plakalı tırı, Gölbaşı girişinde durdurdu. Ekipler, güvenli bölgeye çekilen tırda, narkotik köpeği "Toma" ile arama yaptı.
35 kilo eroini Irak'tan Türkiye'ye getirdiler
Aramada, sürücü kabini altına gizlenmiş 52, tırın farklı bölümlerine gizlenmiş toplam 56 paket halinde 35 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda, tır sürücüsü Abdülkadir K. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Servet İ. gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Yapılan araştırmada, uyuşturucu yüklü tırın, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye giriş yaptığı saptandı. Uyuşturucunun Ankara'da piyasaya sürülmesinin planlandığı belirlendi.
Kaynak: DHA