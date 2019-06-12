Yatak, masa, sandalye...

Bu atıklar bir evden değil, sahilden çıktı. İzmir ve Muğla'da kıyı temizliğinde toplanan çöpler görenleri şaşırttı.

Emine Erdoğan himayesinde başlayan "Sıfır Atık Mavi" projesi, çevrecileri harekete geçirdi. Türkiye'de flamingoların iki üreme alanından biri olan İzmir Kuş Cenneti'nde buluşan gönüllüler çöp topladı.

Kıyıdaki çöplerin arasında eski ağların yanı sıra farklı ev eşyaları da vardı. İzmir'in Dikili ilçesinde de hem kıyıda, hem de deniz dibinde temizlik yapıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise Kızılada ve Kalafat koyunda toplananı atıklar, teknelerle iskeleye götürüldü.

"Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında toplanan çöpler geri dönüşüm merkezlerine gönderildi.

"Sıfır Atık Mavi" projesi

"Sıfır Atık" projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü projede yapılan çalışmalara bir yenisi eklendi. "Sıfır Atık Mavi" adı verilen seferberlikle Türkiye'nin denizleri ve su kaynaklarının koruma altına alınması amaçlanıyor.

Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüteceği, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilecek projenin destek veren paydaşları Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Altyapı ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları olacak.

Haber: Ensar Yazar, Mustafa Küçükaydın