“İlk söylediğim şey şu oldu ömrümün sonuna kadar ben çocuklarla çok eğlenceli vakitler geçirip hayatımın tamamını çocuklara adayacağım...”

Tiyatro eğitmeni Koray Akyıldız, hem gezgin, hem de minik kalplere dokunun bir abi.

Lise yıllarından beri boynundan eksik etmediği papyonu ile nice köy yolunu aşındırdı, hayatını çocukları mutlu etmeye adadı.

Gittiği her okulu işaretliyor

Gittiği her okulu haritada işaretliyor ve o köyün çocuklarını tiyatro ile tanıştırıyor. Bu şekilde, tadamadığını söylediği baba sevgisini az da olsa çocuklara yaşatmak istediğini söylüyor.

Türkiye'nin toplamda 57 iline giden Akyıldız, en ücra köylere ulaştı ve oradaki çocuklarla çekildiği fotoğrafları ise duvarına astı.

Odası kalplerine dokunmayı başardığı çocukların teşekkür mektupları ile dolu. Çocukların ihtiyaçlarını da kaymakamlıklar ile iletişime geçerek gidermeye çalışıyor.

"Çocuklarla daha mutluyum"

Kısacası, tiyatroyu ve mutluluğu köy köy dolaşarak paylaşan bir zamane seyyahı o.

Çocuklarla daha mutlu olduğunu söyleyen Akyıldız, “Çocukların arasında etkinlik yaparak onlarla daha fazla mutlu oluyorum” diye konuştu.

Haber: Aytaç Kurnaz

Kamera: Selim Bayram